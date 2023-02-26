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Лопутнев Стефан Гаврилов

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Место рождения

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

25.12.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1809

Отец: Лопатнёв Гавриил Яковлев

Мать: Дария (Григорьева)

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
13.11.1842

Жена: Домника Федосова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1848

Дочь: Ольга Стефанова

Мать ребёнка: Домника Федосова

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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