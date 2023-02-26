Лопутнев Стефан Гаврилов
Место рожденияд.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения25.12.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
25.12.1809
Отец: Лопатнёв Гавриил Яковлев
Мать: Дария (Григорьева)
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
13.11.1842
Жена: Домника Федосова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1848
Дочь: Ольга Стефанова
Мать ребёнка: Домника Федосова
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно