Домника Федосова
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
13.11.1842
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1848
Дочь: Ольга Стефанова
Отец ребёнка: Лопутнев Стефан Гаврилов
д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно