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Домника Федосова

Место рождения

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Федос

Мать: ?

Бобылевщина, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.11.1842

Муж: Лопутнев Стефан Гаврилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1848

Дочь: Ольга Стефанова

Отец ребёнка: Лопутнев Стефан Гаврилов

д.Малахи Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно
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