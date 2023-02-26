Мария Иосифова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Иосифова

Мария Иосифова

Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.02.1890

Дата смерти

13.08.1904

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1855 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1890

Отец: Иосиф Егоров

Мать: Евдокия Антонова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.08.1904
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close