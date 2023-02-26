Мария Иосифова
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.02.1890
Дата смерти13.08.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1890
Отец: Иосиф Егоров
Мать: Евдокия Антонова
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.08.1904
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от скарлатины