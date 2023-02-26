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Ирина Леонтиева

Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

01.04.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1878

Отец: Леонтий Спиридонов

Мать: Ульяния Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1897

Муж: Бурый Фёдор Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1899

Сын: Бурый Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Бурый Фёдор Стефанов

Рождение ребёнка
13.11.1902

Дочь: Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Бурый Фёдор Стефанов

Рождение ребёнка
05.09.1906

Дочь: Вера Фёдорова

Отец ребёнка: Бурый Фёдор Стефанов

Рождение ребёнка
06.08.1909

Сын: Матвей Фёдоров

Отец ребёнка: Бурый Фёдор Стефанов

Рождение ребёнка
01.03.1913

Сын: Антоний Фёдоров

Отец ребёнка: Бурый Фёдор Стефанов

Рождение ребёнка
23.09.1916

Сын: Сергей Фёдоров

Отец ребёнка: Бурый Фёдор Стефанов

Смерть
Неизвестно

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