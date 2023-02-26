Ирина Леонтиева
Место рождения
Дата рождения01.04.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1878
Отец: Леонтий Спиридонов
Мать: Ульяния Иванова
Бракосочетание
10.02.1897
Муж: Бурый Фёдор Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1899
Сын: Бурый Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Бурый Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
13.11.1902
Дочь: Параскева Фёдорова
Отец ребёнка: Бурый Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
05.09.1906
Дочь: Вера Фёдорова
Отец ребёнка: Бурый Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
06.08.1909
Сын: Матвей Фёдоров
Отец ребёнка: Бурый Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
01.03.1913
Сын: Антоний Фёдоров
Отец ребёнка: Бурый Фёдор Стефанов
Рождение ребёнка
23.09.1916
Сын: Сергей Фёдоров
Отец ребёнка: Бурый Фёдор Стефанов
Смерть
Неизвестно