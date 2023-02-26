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Вера Фёдорова

Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.09.1906

Дата смерти

29.03.1907

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1906

Отец: Бурый Фёдор Стефанов

Мать: Ирина Леонтиева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.03.1907
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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