Вера Фёдорова
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.09.1906
Дата смерти29.03.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1906
Отец: Бурый Фёдор Стефанов
Мать: Ирина Леонтиева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.03.1907
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.