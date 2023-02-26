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Бурый Фёдор Стефанов

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.02.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1878

Отец: Степанов (Бурый) Стефан Максимов

Мать: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)

Бракосочетание
10.02.1897

Жена: Ирина Леонтиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1899

Сын: Бурый Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Ирина Леонтиева

Рождение ребёнка
13.11.1902

Дочь: Параскева Фёдорова

Мать ребёнка: Ирина Леонтиева

Рождение ребёнка
05.09.1906

Дочь: Вера Фёдорова

Мать ребёнка: Ирина Леонтиева

Рождение ребёнка
06.08.1909

Сын: Матвей Фёдоров

Мать ребёнка: Ирина Леонтиева

Рождение ребёнка
01.03.1913

Сын: Антоний Фёдоров

Мать ребёнка: Ирина Леонтиева

Рождение ребёнка
23.09.1916

Сын: Сергей Фёдоров

Мать ребёнка: Ирина Леонтиева

Смерть
Неизвестно

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