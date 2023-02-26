Бурый Фёдор Стефанов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.02.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1878
Бракосочетание
10.02.1897
Жена: Ирина Леонтиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1899
Сын: Бурый Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Ирина Леонтиева
Рождение ребёнка
13.11.1902
Дочь: Параскева Фёдорова
Мать ребёнка: Ирина Леонтиева
Рождение ребёнка
05.09.1906
Дочь: Вера Фёдорова
Мать ребёнка: Ирина Леонтиева
Рождение ребёнка
06.08.1909
Сын: Матвей Фёдоров
Мать ребёнка: Ирина Леонтиева
Рождение ребёнка
01.03.1913
Сын: Антоний Фёдоров
Мать ребёнка: Ирина Леонтиева
Рождение ребёнка
23.09.1916
Сын: Сергей Фёдоров
Мать ребёнка: Ирина Леонтиева
Смерть
Неизвестно