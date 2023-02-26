Антоний Фёдоров
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.03.1913
Дата смерти01.04.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1913
Отец: Бурый Фёдор Стефанов
Мать: Ирина Леонтиева
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.04.1915
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.