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Антоний Фёдоров

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.03.1913

Дата смерти

01.04.1915

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1913

Отец: Бурый Фёдор Стефанов

Мать: Ирина Леонтиева

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.04.1915
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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