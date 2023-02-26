Морозов Роман Леонов
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смерти25.05.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Леонтий Спиридонов
Мать: Ульяния Иванова
Бракосочетание
13.05.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1891
Дочь: Игорцева (Морозова) Евдокия Романова
Мать ребёнка: Морозова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
?.02.1894
Дочь: (Морозова) Мария ст
Мать ребёнка: Морозова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
11.01.1895
Дочь: (Морозова) Мария Романова
Мать ребёнка: Морозова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
30.07.1895
Мать ребёнка: Морозова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
24.01.1897
Сын: Морозов Иван Романов
Мать ребёнка: Морозова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
15.11.1898
Мать ребёнка: Морозова Ксения Васильева
Рождение ребёнка
03.02.1904
Дочь: (Морозова) Анна Романова
Мать ребёнка: Морозова Ксения Васильева
Смерть
25.05.1904
Причина смерти: от переворота кишек