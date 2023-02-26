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Морозов Роман Леонов

Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

25.05.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Леонтий Спиридонов

Мать: Ульяния Иванова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.05.1890

Жена: Морозова Ксения Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1891

Дочь: Игорцева (Морозова) Евдокия Романова

Мать ребёнка: Морозова Ксения Васильева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.02.1894

Дочь: (Морозова) Мария ст

Мать ребёнка: Морозова Ксения Васильева

Рождение ребёнка
11.01.1895

Дочь: (Морозова) Мария Романова

Мать ребёнка: Морозова Ксения Васильева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1895

Сын: Морозов Евдоким Романов

Мать ребёнка: Морозова Ксения Васильева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1897

Сын: Морозов Иван Романов

Мать ребёнка: Морозова Ксения Васильева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1898

Сын: Морозов Григорий Романов

Мать ребёнка: Морозова Ксения Васильева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1904

Дочь: (Морозова) Анна Романова

Мать ребёнка: Морозова Ксения Васильева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
25.05.1904
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от переворота кишек

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