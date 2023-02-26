Морозова Ксения Васильева
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Василий Фокин
Мать: Татьяна Тарасова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.05.1890
Муж: Морозов Роман Леонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1891
Дочь: Игорцева Евдокия Романова
Отец ребёнка: Морозов Роман Леонов
Рождение ребёнка
?.02.1894
Дочь: Мария ст
Отец ребёнка: Морозов Роман Леонов
Рождение ребёнка
11.01.1895
Дочь: Мария Романова
Отец ребёнка: Морозов Роман Леонов
Рождение ребёнка
30.07.1895
Отец ребёнка: Морозов Роман Леонов
Рождение ребёнка
24.01.1897
Сын: Морозов Иван Романов
Отец ребёнка: Морозов Роман Леонов
Рождение ребёнка
15.11.1898
Отец ребёнка: Морозов Роман Леонов
Рождение ребёнка
03.02.1904
Дочь: Анна Романова
Отец ребёнка: Морозов Роман Леонов
Рождение ребёнка
13.01.1914
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно