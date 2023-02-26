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Морозова Ксения Васильева

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Василий Фокин

Мать: Татьяна Тарасова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.05.1890

Муж: Морозов Роман Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1891

Дочь: Игорцева Евдокия Романова

Отец ребёнка: Морозов Роман Леонов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.02.1894

Дочь: Мария ст

Отец ребёнка: Морозов Роман Леонов

Рождение ребёнка
11.01.1895

Дочь: Мария Романова

Отец ребёнка: Морозов Роман Леонов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1895

Сын: Морозов Евдоким Романов

Отец ребёнка: Морозов Роман Леонов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1897

Сын: Морозов Иван Романов

Отец ребёнка: Морозов Роман Леонов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1898

Сын: Морозов Григорий Романов

Отец ребёнка: Морозов Роман Леонов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1904

Дочь: Анна Романова

Отец ребёнка: Морозов Роман Леонов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1914

Сын: Максим (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно