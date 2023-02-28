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Татьяна Тарасова

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Место рождения

Дубки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.11.1874

Муж: Василий Фокин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Морозова Ксения Васильева

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1876

Сын: Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1877

Сын: Яков Васильев

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1879

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.03.1882

Сын: Алексей Васильев

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Андреева Домника Васильева

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1884

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.09.1885

Сын: Роман Васильев

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Пелагея (Ольга) Васильева

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.10.1887

Дочь: Пелагея Васильева

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1890

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1891

Дочь: Марфа Васильева

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.05.1893

Сын: Александр Васильев

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.08.1894

Дочь: Ульяния Васильева

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.06.1897

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1900

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1900

Сын: Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Василий Фокин

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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