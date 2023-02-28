Татьяна Тарасова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Муж: Василий Фокин
Дочь: Морозова Ксения Васильева
Отец ребёнка: Василий Фокин
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий Фокин
Сын: Яков Васильев
Отец ребёнка: Василий Фокин
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Василий Фокин
Сын: Алексей Васильев
Отец ребёнка: Василий Фокин
Дочь: Андреева Домника Васильева
Отец ребёнка: Василий Фокин
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Василий Фокин
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Василий Фокин
Сын: Роман Васильев
Отец ребёнка: Василий Фокин
Дочь: Пелагея (Ольга) Васильева
Отец ребёнка: Василий Фокин
Дочь: Пелагея Васильева
Отец ребёнка: Василий Фокин
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Фокин
Дочь: Марфа Васильева
Отец ребёнка: Василий Фокин
Сын: Александр Васильев
Отец ребёнка: Василий Фокин
Дочь: Ульяния Васильева
Отец ребёнка: Василий Фокин
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Фокин
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий Фокин
Сын: Фёдор Васильев
Отец ребёнка: Василий Фокин