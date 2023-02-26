Алексей Васильев
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.03.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1882
Отец: Василий Фокин
Мать: Татьяна Тарасова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.05.1909
Жена: Наталия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно