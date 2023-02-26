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Алексей Васильев

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.03.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1882

Отец: Василий Фокин

Мать: Татьяна Тарасова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.05.1909

Жена: Наталия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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