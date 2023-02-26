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Наталия Иванова

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1892

Дата смерти

05.02.1911

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.05.1909

Муж: Алексей Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
05.02.1911
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
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