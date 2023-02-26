Наталия Иванова
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1892
Дата смерти05.02.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.05.1909
Муж: Алексей Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
05.02.1911
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки