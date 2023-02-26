Пелагея (Ольга) Васильева
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: Василий Фокин
Мать: Татьяна Тарасова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.07.1906
Муж: Яков Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1907
Сын: Тимофей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
20.08.1908
Дочь: Наталия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
19.09.1909
Дочь: Ефросиния Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1911
Дочь: Ульяния Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Рождение ребёнка
21.03.1913
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1915
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Иванов
д. Старое Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно