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Пелагея (Ольга) Васильева

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: Василий Фокин

Мать: Татьяна Тарасова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.07.1906

Муж: Яков Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1907

Сын: Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Иванов

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1908

Дочь: Наталия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1909

Дочь: Ефросиния Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1911

Дочь: Ульяния Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1913

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1915

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Иванов

д. Старое Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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