Яков Иванов
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения28.04.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1888
Отец: Иван Иванов
Бракосочетание
02.07.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1907
Сын: Тимофей Яковлев
Мать ребёнка: Пелагея (Ольга) Васильева
Рождение ребёнка
20.08.1908
Дочь: Наталия Яковлева
Мать ребёнка: Пелагея (Ольга) Васильева
Рождение ребёнка
19.09.1909
Дочь: Ефросиния Яковлева
Мать ребёнка: Пелагея (Ольга) Васильева
Рождение ребёнка
01.07.1911
Дочь: Ульяния Яковлева
Мать ребёнка: Пелагея (Ольга) Васильева
Рождение ребёнка
21.03.1913
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Пелагея (Ольга) Васильева
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1915
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Пелагея (Ольга) Васильева
Смерть
Неизвестно