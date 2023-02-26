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Яков Иванов

Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

28.04.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1888

Отец: Иван Иванов

Мать: (Михалченкова) Агафия Афанасьева

Бракосочетание
02.07.1906

Жена: Пелагея (Ольга) Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1907

Сын: Тимофей Яковлев

Мать ребёнка: Пелагея (Ольга) Васильева

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.08.1908

Дочь: Наталия Яковлева

Мать ребёнка: Пелагея (Ольга) Васильева

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.09.1909

Дочь: Ефросиния Яковлева

Мать ребёнка: Пелагея (Ольга) Васильева

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1911

Дочь: Ульяния Яковлева

Мать ребёнка: Пелагея (Ольга) Васильева

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.03.1913

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Пелагея (Ольга) Васильева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.09.1915

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Пелагея (Ольга) Васильева

Смерть
Неизвестно

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