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Иван Иванов

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1882

Жена: Агафия Афанасьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1882
ефрейтор 1-го пехотного Невского полка
Рождение ребёнка
21.11.1883

Сын: Григорий Иоаннов

Мать ребёнка: Агафия Афанасьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1885

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Агафия Афанасьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1887

Сын: Герасим Иоаннов

Мать ребёнка: Агафия Афанасьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1887
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
28.04.1888

Сын: Яков Иванов

Мать ребёнка: Агафия Афанасьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1890

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Агафия Афанасьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1890

Сын: Фёдор Иоаннов

Мать ребёнка: Агафия Афанасьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Самуйлова

Смерть
Неизвестно
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