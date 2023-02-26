Иван Иванов
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
До 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1882
Жена: Агафия Афанасьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1882
ефрейтор 1-го пехотного Невского полка
Рождение ребёнка
21.11.1883
Сын: Григорий Иоаннов
Мать ребёнка: Агафия Афанасьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1885
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Агафия Афанасьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1887
Сын: Герасим Иоаннов
Мать ребёнка: Агафия Афанасьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1887
бессрочно-отпускной рядовой
Рождение ребёнка
28.04.1888
Сын: Яков Иванов
Мать ребёнка: Агафия Афанасьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1890
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Агафия Афанасьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1890
Сын: Фёдор Иоаннов
Мать ребёнка: Агафия Афанасьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Самуйлова
Смерть
Неизвестно