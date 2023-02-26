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Герасим Иоаннов

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.03.1887

Дата смерти

16.03.1887

Пол

Мужской

Отец

До 1865 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1887

Отец: Иван Иванов

Мать: Агафия Афанасьева

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.03.1887
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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