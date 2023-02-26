Герасим Иоаннов
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.03.1887
Дата смерти16.03.1887
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1887
Отец: Иван Иванов
Мать: Агафия Афанасьева
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.03.1887
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище