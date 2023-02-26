(Михалченкова) Агафия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Михалченкова) Агафия Афанасьева

(Михалченкова) Агафия Афанасьева

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

03.04.1864

Дата смерти

10.02.1890

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1864

Отец: Михалченков Афанасий Ильин

Мать: Мария Евдокимова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1882

Муж: Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.11.1883

Сын: Григорий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
19.07.1885

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
03.03.1887

Сын: Герасим Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
28.04.1888

Сын: Яков Иванов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
07.02.1890

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Иванов

Рождение ребёнка
07.02.1890

Сын: Фёдор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Иванов

Смерть
10.02.1890
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.