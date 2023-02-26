(Михалченкова) Агафия Афанасьева
Место рождения
Дата рождения03.04.1864
Дата смерти10.02.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1864
Отец: Михалченков Афанасий Ильин
Мать: Мария Евдокимова
Бракосочетание
08.11.1882
Муж: Иван Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.11.1883
Сын: Григорий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
19.07.1885
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
03.03.1887
Сын: Герасим Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
28.04.1888
Сын: Яков Иванов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
07.02.1890
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Иванов
Рождение ребёнка
07.02.1890
Сын: Фёдор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Иванов
Смерть
10.02.1890
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно