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Михалченков Афанасий Ильин

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

03.07.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1842

Отец: Михалченков Илья Матвеев

Мать: Анна Лукьянова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
12.11.1861

Жена: Мария Евдокимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1864

Дочь: Агафия Афанасьева

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Юрченкова Мавра Афанасьева

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Анна Афанасиева

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Никитина Наталия Афанасиева

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1873

Сын: Михалченков Алексей Афанасьев

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.07.1875

Сын: Михалченков Прокопий Афанасьев

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1876

Дочь: Гусарова Марфа Афанасьева

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1879

Дочь: Федора Афанасьева

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.12.1883

Дочь: Мелания Афанасьева

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1902

Сын: Андреев Фёдор Афанасьев

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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