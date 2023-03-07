Михалченков Афанасий Ильин
Место рождения
Дата рождения03.07.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1842
Отец: Михалченков Илья Матвеев
Мать: Анна Лукьянова
Бракосочетание
12.11.1861
Жена: Мария Евдокимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.04.1864
Дочь: Агафия Афанасьева
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Юрченкова Мавра Афанасьева
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Анна Афанасиева
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Никитина Наталия Афанасиева
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
10.02.1873
Сын: Михалченков Алексей Афанасьев
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
05.07.1875
Сын: Михалченков Прокопий Афанасьев
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
14.08.1876
Дочь: Гусарова Марфа Афанасьева
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
25.08.1879
Дочь: Федора Афанасьева
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
24.12.1883
Дочь: Мелания Афанасьева
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
До 1902
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Смерть
Неизвестно