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Анна Афанасиева

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

11.07.1888

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Михалченков Афанасий Ильин

Мать: Мария Евдокимова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
21.02.1888

Муж: Яков Акимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.07.1888
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
?.07.1890

Дочь: Параскева ст.

Отец ребёнка: Яков Акимов

Рождение ребёнка
?.10.1891

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Яков Акимов

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Варвара Яковлева

Отец ребёнка: Яков Акимов

Рождение ребёнка
1894

Сын: Иоанн Яковлев

Отец ребёнка: Яков Акимов

Похороны
Неизвестно

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