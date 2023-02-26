Анна Афанасиева
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти11.07.1888
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Михалченков Афанасий Ильин
Мать: Мария Евдокимова
Бракосочетание
21.02.1888
Муж: Яков Акимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.07.1888
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
?.07.1890
Дочь: Параскева ст.
Отец ребёнка: Яков Акимов
Рождение ребёнка
?.10.1891
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Яков Акимов
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Варвара Яковлева
Отец ребёнка: Яков Акимов
Рождение ребёнка
1894
Сын: Иоанн Яковлев
Отец ребёнка: Яков Акимов
Похороны
Неизвестно