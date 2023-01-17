Яков Акимов
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.02.1888
Жена: Анна Афанасиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.07.1890
Дочь: Параскева ст.
Мать ребёнка: Анна Афанасиева
Рождение ребёнка
?.10.1891
Дочь: Параскева Яковлева
Мать ребёнка: Анна Афанасиева
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Варвара Яковлева
Мать ребёнка: Анна Афанасиева
Рождение ребёнка
1894
Сын: Иоанн Яковлев
Мать ребёнка: Анна Афанасиева
Смерть
Неизвестно