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Яков Акимов

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Аким

Мать: не указана

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.02.1888

Жена: Анна Афанасиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.07.1890

Дочь: Параскева ст.

Мать ребёнка: Анна Афанасиева

Рождение ребёнка
?.10.1891

Дочь: Параскева Яковлева

Мать ребёнка: Анна Афанасиева

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Варвара Яковлева

Мать ребёнка: Анна Афанасиева

Рождение ребёнка
1894

Сын: Иоанн Яковлев

Мать ребёнка: Анна Афанасиева

Смерть
Неизвестно
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