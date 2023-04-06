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Никитина Наталия Афанасиева

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Михалченков Афанасий Ильин

Мать: Мария Евдокимова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
03.02.1891

Муж: Никитин Маркел Акимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1892

Дочь: Ксения Маркелова

Отец ребёнка: Никитин Маркел Акимов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Александра Маркелова

Отец ребёнка: Никитин Маркел Акимов

Рождение ребёнка
23.02.1896

Дочь: Евдокия Маркелова

Отец ребёнка: Никитин Маркел Акимов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.08.1898

Сын: Никитин Дометий Марков

Отец ребёнка: Никитин Маркел Акимов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1900

Дочь: Дария Маркелова

Отец ребёнка: Никитин Маркел Акимов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1902

Дочь: Екатерина Маркелова

Отец ребёнка: Никитин Маркел Акимов

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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