Никитина Наталия Афанасиева
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Михалченков Афанасий Ильин
Мать: Мария Евдокимова
Бракосочетание
03.02.1891
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.01.1892
Дочь: Ксения Маркелова
Отец ребёнка: Никитин Маркел Акимов
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Александра Маркелова
Отец ребёнка: Никитин Маркел Акимов
Рождение ребёнка
23.02.1896
Дочь: Евдокия Маркелова
Отец ребёнка: Никитин Маркел Акимов
Рождение ребёнка
04.08.1898
Отец ребёнка: Никитин Маркел Акимов
Рождение ребёнка
08.03.1900
Дочь: Дария Маркелова
Отец ребёнка: Никитин Маркел Акимов
Рождение ребёнка
22.11.1902
Дочь: Екатерина Маркелова
Отец ребёнка: Никитин Маркел Акимов
Смерть
Неизвестно