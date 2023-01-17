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(Михалченкова) Федора Афанасьева

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

25.08.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1879

Отец: Михалченков Афанасий Ильин

Мать: Мария Евдокимова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1899

Муж: Андрей (Артемьев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1899

Сын: Павел Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Артемьев)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.06.1901

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Андрей (Артемьев)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1902

Сын: Илья Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Артемьев)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.08.1903

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Андрей (Артемьев)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Матрона Андреева

Отец ребёнка: Андрей (Артемьев)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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