(Михалченкова) Федора Афанасьева
Место рождения
Дата рождения25.08.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1879
Отец: Михалченков Афанасий Ильин
Мать: Мария Евдокимова
Бракосочетание
25.01.1899
Муж: Андрей (Артемьев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.11.1899
Сын: Павел Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Артемьев)
Рождение ребёнка
18.06.1901
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Андрей (Артемьев)
Рождение ребёнка
19.07.1902
Сын: Илья Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Артемьев)
Рождение ребёнка
30.08.1903
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Андрей (Артемьев)
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Матрона Андреева
Отец ребёнка: Андрей (Артемьев)
Смерть
Неизвестно