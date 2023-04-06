Юрченкова Мавра Афанасьева
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Михалченков Афанасий Ильин
Мать: Мария Евдокимова
Бракосочетание
18.01.1887
Муж: Иван Поликарпов
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1888
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Иван Поликарпов
Рождение ребёнка
06.10.1890
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Поликарпов
Рождение ребёнка
07.11.1892
Сын: Михаил Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Поликарпов
Рождение ребёнка
15.09.1895
Дочь: София (Иванова)
Отец ребёнка: Иван Поликарпов
Бракосочетание
15.05.1896
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.06.1897
Дочь: Агрипина Антонова
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Рождение ребёнка
13.08.1899
Дочь: Наталья Антонова
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Рождение ребёнка
05.03.1904
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Рождение ребёнка
19.05.1907
Сын: Михаил Антонов
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Рождение ребёнка
1910
Сын: Юрченков Александр Антонович
Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов
Смерть
Неизвестно