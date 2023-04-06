Юрченкова Мавра Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрченкова Мавра Афанасьева

Юрченкова Мавра Афанасьева

avatar

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Михалченков Афанасий Ильин

Мать: Мария Евдокимова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
18.01.1887

Муж: Иван Поликарпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1888

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Иван Поликарпов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1890

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Поликарпов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1892

Сын: Михаил Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Поликарпов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1895

Дочь: София (Иванова)

Отец ребёнка: Иван Поликарпов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
15.05.1896

Муж: Юрченков Антоний Устинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
18.06.1897

Дочь: Агрипина Антонова

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1899

Дочь: Наталья Антонова

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1904

Сын: Юрченков Евгений Антонов

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.05.1907

Сын: Михаил Антонов

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Юрченков Александр Антонович

Отец ребёнка: Юрченков Антоний Устинов

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close