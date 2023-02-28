Иван Поликарпов
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти28.08.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Карп (Поликарп) Васильев
Мать: Ефросиния Андреева
Бракосочетание
18.01.1887
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1888
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Юрченкова Мавра Афанасьева
Рождение ребёнка
06.10.1890
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Юрченкова Мавра Афанасьева
Рождение ребёнка
07.11.1892
Сын: Михаил Иоаннов
Мать ребёнка: Юрченкова Мавра Афанасьева
Смерть
28.08.1895
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
15.09.1895
Дочь: София (Иванова)
Мать ребёнка: Юрченкова Мавра Афанасьева
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище