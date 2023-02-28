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Иван Поликарпов

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

28.08.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Карп (Поликарп) Васильев

Мать: Ефросиния Андреева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.01.1887

Жена: Юрченкова Мавра Афанасьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.01.1888

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Юрченкова Мавра Афанасьева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.10.1890

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Юрченкова Мавра Афанасьева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1892

Сын: Михаил Иоаннов

Мать ребёнка: Юрченкова Мавра Афанасьева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
28.08.1895
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
15.09.1895

Дочь: София (Иванова)

Мать ребёнка: Юрченкова Мавра Афанасьева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Дубровском кладбище
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