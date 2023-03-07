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Малярова Елена (Поликарпова)

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Карп (Поликарп) Васильев

Мать: Ефросиния Андреева

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.01.1897

Муж: Маляров Стефан Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.05.1898

Сын: Маляров ?

Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1899

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1900

Дочь: Зинаида Стефанова

Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1902

Дочь: Наталия Стефанова

Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1904

Дочь: Татьяна Стефанова

Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1905

Сын: Маляров Григорий Стефанов

Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.07.1907

Сын: Маляров Борис Стефанов

Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Александра Стефанова

Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев

Рождение ребёнка
22.11.1910

Дочь: Екатерина Стефанова

Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.12.1912

Сын: Маляров Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1914

Дочь: Мария Стефанова

Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1914

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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