Малярова Елена (Поликарпова)
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Карп (Поликарп) Васильев
Мать: Ефросиния Андреева
Бракосочетание
26.01.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.05.1898
Сын: Маляров ?
Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
23.07.1899
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
10.10.1900
Дочь: Зинаида Стефанова
Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
28.08.1902
Дочь: Наталия Стефанова
Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
12.01.1904
Дочь: Татьяна Стефанова
Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
29.09.1905
Сын: Маляров Григорий Стефанов
Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
23.07.1907
Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Александра Стефанова
Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
22.11.1910
Дочь: Екатерина Стефанова
Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
14.12.1912
Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
27.01.1914
Дочь: Мария Стефанова
Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев
Рождение ребёнка
27.02.1914
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Маляров Стефан Алексеев
Смерть
Неизвестно