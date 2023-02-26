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Яков Васильев

Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Василий Фокин

Мать: Татьяна Тарасова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1899

Жена: Анна Корнилиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.11.1900

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Анна Корнилиева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1903

Сын: Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Анна Корнилиева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1903

Дочь: Васса (Василиса) Яковлева

Мать ребёнка: Анна Корнилиева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1904

Дочь: Варвара Яковлева

Мать ребёнка: Анна Корнилиева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1907

Сын: Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Анна Корнилиева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1909

Дочь: Елизавета Яковлева

Мать ребёнка: Анна Корнилиева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1912

Сын: Василий Яковлев

Мать ребёнка: Анна Корнилиева

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1914

Дочь: Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Анна Корнилиева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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