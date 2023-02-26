Яков Васильев
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1877
Отец: Василий Фокин
Мать: Татьяна Тарасова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
31.10.1899
Жена: Анна Корнилиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.11.1900
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Анна Корнилиева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1903
Сын: Георгий Яковлев
Мать ребёнка: Анна Корнилиева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1903
Дочь: Васса (Василиса) Яковлева
Мать ребёнка: Анна Корнилиева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.12.1904
Дочь: Варвара Яковлева
Мать ребёнка: Анна Корнилиева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1907
Сын: Георгий Яковлев
Мать ребёнка: Анна Корнилиева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1909
Дочь: Елизавета Яковлева
Мать ребёнка: Анна Корнилиева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.02.1912
Сын: Василий Яковлев
Мать ребёнка: Анна Корнилиева
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1914
Дочь: Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Анна Корнилиева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно