Васса (Василиса) Яковлева
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.01.1903
Дата смерти20.01.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1903
Отец: Яков Васильев
Мать: Анна Корнилиева
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.01.1903
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.