Васса (Василиса) Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса (Василиса) Яковлева

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.01.1903

Дата смерти

20.01.1903

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
05.01.1903

Отец: Яков Васильев

Мать: Анна Корнилиева

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.01.1903
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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