Андреева Домника Васильева
Место рожденияд.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Василий Фокин
Мать: Татьяна Тарасова
д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1902
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреев
Рождение ребёнка
15.04.1904
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреев
Рождение ребёнка
01.02.1906
Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреев
Рождение ребёнка
20.07.1908
Сын: Андреев Илья Андреев
Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреев
Рождение ребёнка
09.10.1911
Дочь: Пелагея Андреева
Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреев
Рождение ребёнка
17.01.1914
Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреев
Рождение ребёнка
11.06.1915
Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреев
Смерть
Неизвестно