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Андреева Домника Васильева

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Место рождения

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Василий Фокин

Мать: Татьяна Тарасова

д.Горние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1901

Муж: Андреев Андрей Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.08.1902

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.04.1904

Дочь: Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1906

Сын: Андреев Семён Андреев

Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреев

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.07.1908

Сын: Андреев Илья Андреев

Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреев

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1911

Дочь: Пелагея Андреева

Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.01.1914

Сын: Андреев Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреев

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1915

Сын: Андреев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андреев Андрей Андреев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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