Игорцева (Морозова) Евдокия Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игорцева (Морозова) Евдокия Романова

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Место рождения

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.10.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1891

Отец: Морозов Роман Леонов

Мать: Морозова Ксения Васильева

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.10.1907

Муж: Игорцев Андрей Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1908

Сын: Игорцев Иосиф Андреев

Отец ребёнка: Игорцев Андрей Николаев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.02.1913

Дочь: Агафия Андреева

Отец ребёнка: Игорцев Андрей Николаев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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