Игорцева (Морозова) Евдокия Романова
Место рождения
Дата рождения05.10.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1891
Отец: Морозов Роман Леонов
Бракосочетание
14.10.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1908
Отец ребёнка: Игорцев Андрей Николаев
Рождение ребёнка
04.02.1913
Дочь: Агафия Андреева
Отец ребёнка: Игорцев Андрей Николаев
Смерть
Неизвестно