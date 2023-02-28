Спиридон Карпов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпиридон Карпов

Спиридон Карпов

avatar

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

30.11.1884

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: ?

Мать: ?

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1836

Жена: Анисия Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Евдокия (Спиридонова)

Мать ребёнка: Анисия Данилова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1842

Сын: Косьма Спиридонов

Мать ребёнка: Анисия Данилова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1846

Дочь: Мария Спиридонова

Мать ребёнка: Анисия Данилова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1849

Сын: Леонтий Спиридонов

Мать ребёнка: Анисия Данилова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.02.1852

Сын: Герасим Спиридонов

Мать ребёнка: Анисия Данилова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1855

Дочь: Андреева Татьяна Спиридонова

Мать ребёнка: Анисия Данилова

д.Бабаевка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1857

Дочь: Харитина Спиридонова

Мать ребёнка: Анисия Данилова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1857

Дочь: Устина Спиридонова

Мать ребёнка: Анисия Данилова

Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1866

Дочь: Параскева Спиридонова

Мать ребёнка: Анисия Данилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Данилова

Смерть
30.11.1884
Бабаевка, Семеновская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close