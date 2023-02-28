Спиридон Карпов
Место рождения
Дата рожденияДо 1820
Дата смерти30.11.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.01.1836
Жена: Анисия Данилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Евдокия (Спиридонова)
Мать ребёнка: Анисия Данилова
Рождение ребёнка
01.11.1842
Сын: Косьма Спиридонов
Мать ребёнка: Анисия Данилова
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.07.1846
Дочь: Мария Спиридонова
Мать ребёнка: Анисия Данилова
Рождение ребёнка
22.05.1849
Сын: Леонтий Спиридонов
Мать ребёнка: Анисия Данилова
Рождение ребёнка
28.02.1852
Сын: Герасим Спиридонов
Мать ребёнка: Анисия Данилова
Рождение ребёнка
09.01.1855
Дочь: Андреева Татьяна Спиридонова
Мать ребёнка: Анисия Данилова
д.Бабаевка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1857
Дочь: Харитина Спиридонова
Мать ребёнка: Анисия Данилова
Рождение ребёнка
28.09.1857
Дочь: Устина Спиридонова
Мать ребёнка: Анисия Данилова
Рождение ребёнка
До 1866
Дочь: Параскева Спиридонова
Мать ребёнка: Анисия Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Данилова
Смерть
30.11.1884