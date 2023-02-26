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Андреева Татьяна Спиридонова

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Место рождения

д.Бабаевка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.01.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1855

Отец: Спиридон Карпов

Мать: Анисия Данилова

д.Бабаевка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.06.1872

Муж: Андреев Мартин Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1874

Дочь: Агрипина Мартинова

Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1876

Сын: Андреев Гавриил Мартинов

Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1879

Дочь: Акилина Мартинова

Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1882

Сын: Андреев Антоний Мартинов

Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.01.1885

Сын: Андреев Филипп Мартинов

Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1888

Дочь: Татьяна Мартинова

Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1891

Сын: Андреев Фёдор Мартинов

Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1893

Сын: Андреев Михаил Мартинов

Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1896

Сын: Андреев Стефан Мартинов

Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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