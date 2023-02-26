Андреева Татьяна Спиридонова
Место рожденияд.Бабаевка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.01.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1855
Отец: Спиридон Карпов
Мать: Анисия Данилова
д.Бабаевка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.06.1872
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.06.1874
Дочь: Агрипина Мартинова
Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев
Рождение ребёнка
25.03.1876
Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев
Рождение ребёнка
09.04.1879
Дочь: Акилина Мартинова
Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев
Рождение ребёнка
15.01.1882
Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев
Рождение ребёнка
09.01.1885
Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев
Рождение ребёнка
06.01.1888
Дочь: Татьяна Мартинова
Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев
Рождение ребёнка
01.03.1891
Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев
Рождение ребёнка
07.11.1893
Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев
Рождение ребёнка
25.12.1896
Отец ребёнка: Андреев Мартин Андреев
Смерть
Неизвестно