(Андреева) Акилина Мартинова
Место рождения
Дата рождения09.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1879
Бракосочетание
09.02.1897
Муж: Нил Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1900
Дочь: Анна Нилова
Отец ребёнка: Нил Иванов
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Елизавета Нилова
Отец ребёнка: Нил Иванов
Рождение ребёнка
03.07.1906
Дочь: Марфа Нилова
Отец ребёнка: Нил Иванов
Рождение ребёнка
15.01.1907
Сын: Павел Нилов
Отец ребёнка: Нил Иванов
Рождение ребёнка
24.09.1910
Дочь: Ефросиния Нилова
Отец ребёнка: Нил Иванов
Рождение ребёнка
13.03.1913
Сын: Александр Нилов
Отец ребёнка: Нил Иванов
Рождение ребёнка
06.12.1915
Сын: Николай Нилов
Отец ребёнка: Нил Иванов
Смерть
Неизвестно