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(Андреева) Акилина Мартинова

Место рождения

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1879

Отец: Андреев Мартин Андреев

Мать: Андреева Татьяна Спиридонова

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.02.1897

Муж: Нил Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.06.1900

Дочь: Анна Нилова

Отец ребёнка: Нил Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Елизавета Нилова

Отец ребёнка: Нил Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1906

Дочь: Марфа Нилова

Отец ребёнка: Нил Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.01.1907

Сын: Павел Нилов

Отец ребёнка: Нил Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1910

Дочь: Ефросиния Нилова

Отец ребёнка: Нил Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Александр Нилов

Отец ребёнка: Нил Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.12.1915

Сын: Николай Нилов

Отец ребёнка: Нил Иванов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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