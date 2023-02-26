Туркова Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения27.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1886
Отец: Губкин Иван Ефимов
Мать: Губкина Анна Кононова
Бракосочетание
31.01.1907
Муж: Турков Яков Прохоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1907
Отец ребёнка: Турков Яков Прохоров
Рождение ребёнка
08.07.1909
Дочь: (Туркова) Ольга Яковлева
Отец ребёнка: Турков Яков Прохоров
Рождение ребёнка
27.12.1911
Сын: Турков Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Турков Яков Прохоров
Рождение ребёнка
28.05.1913
Отец ребёнка: Турков Яков Прохоров
Смерть
Неизвестно