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Туркова Мария Иванова

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1886

Отец: Губкин Иван Ефимов

Мать: Губкина Анна Кононова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1907

Муж: Турков Яков Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1907

Сын: Турков Сергей Яковлев

Отец ребёнка: Турков Яков Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1909

Дочь: (Туркова) Ольга Яковлева

Отец ребёнка: Турков Яков Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1911

Сын: Турков Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Турков Яков Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1913

Сын: Турков Александр Яковлев

Отец ребёнка: Турков Яков Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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