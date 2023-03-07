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Турков Яков Прохоров

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.10.1881

Дата смерти

14.02.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1881

Отец: Турков Прохор Трофимов

Мать: Туркова Анна Корнилиева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
31.01.1907

Жена: Туркова Мария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1907

Сын: Турков Сергей Яковлев

Мать ребёнка: Туркова Мария Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1909

Дочь: Ольга Яковлева

Мать ребёнка: Туркова Мария Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.12.1911

Сын: Турков Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Туркова Мария Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.05.1913

Сын: Турков Александр Яковлев

Мать ребёнка: Туркова Мария Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.02.1915
д. Тузилово
Причина смерти: На войне
Военная служба
1915
295-й пехотный Свирский полк рядовой
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