Турков Яков Прохоров
Место рождения
Дата рождения15.10.1881
Дата смерти14.02.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1881
Отец: Турков Прохор Трофимов
Мать: Туркова Анна Корнилиева
Бракосочетание
31.01.1907
Жена: Туркова Мария Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1907
Мать ребёнка: Туркова Мария Иванова
Рождение ребёнка
08.07.1909
Дочь: Ольга Яковлева
Мать ребёнка: Туркова Мария Иванова
Рождение ребёнка
27.12.1911
Сын: Турков Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Туркова Мария Иванова
Рождение ребёнка
28.05.1913
Мать ребёнка: Туркова Мария Иванова
Смерть
14.02.1915
д. Тузилово
Причина смерти: На войне
Военная служба
1915
295-й пехотный Свирский полк рядовой