Туркова Анна Корнилиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркова Анна Корнилиева

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.01.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1853

Отец: Корнилий (Николаев)

Мать: Ефросиния Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1871
Бракосочетание
04.02.1873

Муж: Турков Прохор Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1874

Сын: Турков Алексей Прохоров

Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.10.1876

Сын: Турков Филипп Прохоров

Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1879

Дочь: Анна Прохорова

Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1879

Дочь: Матрона Прохорова

Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.10.1881

Сын: Турков Яков Прохоров

Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1884

Сын: Турков Пётр Прохоров

Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.09.1887

Сын: Турков Иван Прохоров

Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.04.1890

Сын: Турков Григорий Прохоров

Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.12.1892

Дочь: Анастасия Прохорова

Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.11.1895

Сын: Турков Михаил Прохоров

Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1900

Сын: Турков Пимен Прохоров

Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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