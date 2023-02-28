Туркова Анна Корнилиева
Место рождения
Дата рождения26.01.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1853
Отец: Корнилий (Николаев)
Мать: Ефросиния Петрова
Место жительства
1871
Бракосочетание
04.02.1873
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1874
Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов
Рождение ребёнка
09.10.1876
Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов
Рождение ребёнка
25.03.1879
Дочь: Анна Прохорова
Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов
Рождение ребёнка
25.03.1879
Дочь: Матрона Прохорова
Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов
Рождение ребёнка
15.10.1881
Сын: Турков Яков Прохоров
Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов
Рождение ребёнка
04.06.1884
Сын: Турков Пётр Прохоров
Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов
Рождение ребёнка
24.09.1887
Сын: Турков Иван Прохоров
Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов
Рождение ребёнка
07.04.1890
Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов
Рождение ребёнка
19.12.1892
Дочь: Анастасия Прохорова
Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов
Рождение ребёнка
07.11.1895
Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов
Рождение ребёнка
25.08.1900
Отец ребёнка: Турков Прохор Трофимов
Смерть
Неизвестно