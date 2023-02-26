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Турков Филипп Прохоров

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

09.10.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1876

Отец: Турков Прохор Трофимов

Мать: Туркова Анна Корнилиева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1898

Жена: Туркова Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1899

Сын: Турков Петр Филиппович

Мать ребёнка: Туркова Екатерина Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1902

Дочь: (Туркова) Евгения Филиппова

Мать ребёнка: Туркова Екатерина Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1904

Сын: Турков Павел Филиппов

Мать ребёнка: Туркова Екатерина Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1907

Дочь: (Туркова) Елена Филиппова

Мать ребёнка: Туркова Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
31.05.1909

Дочь: (Туркова) Марфа Филиппова

Мать ребёнка: Туркова Екатерина Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1911

Сын: Турков Иван Филиппов

Мать ребёнка: Туркова Екатерина Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1913

Сын: Турков Фёдор Филиппов

Мать ребёнка: Туркова Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
23.01.1916

Дочь: (Туркова) Мария Филиппова

Мать ребёнка: Туркова Екатерина Иванова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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