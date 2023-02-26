Турков Филипп Прохоров
Место рождения
Дата рождения09.10.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1876
Отец: Турков Прохор Трофимов
Мать: Туркова Анна Корнилиева
Бракосочетание
04.02.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1899
Мать ребёнка: Туркова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
21.12.1902
Дочь: (Туркова) Евгения Филиппова
Мать ребёнка: Туркова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
01.06.1904
Мать ребёнка: Туркова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
19.05.1907
Дочь: (Туркова) Елена Филиппова
Мать ребёнка: Туркова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
31.05.1909
Дочь: (Туркова) Марфа Филиппова
Мать ребёнка: Туркова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
29.03.1911
Сын: Турков Иван Филиппов
Мать ребёнка: Туркова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
05.06.1913
Мать ребёнка: Туркова Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
23.01.1916
Дочь: (Туркова) Мария Филиппова
Мать ребёнка: Туркова Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно