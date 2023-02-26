(Туркова) Елена Филиппова
Место рожденияд.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.05.1907
Дата смерти17.04.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1907
Отец: Турков Филипп Прохоров
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.04.1908
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.