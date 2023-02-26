(Туркова) Елена Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Туркова) Елена Филиппова

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Место рождения

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.05.1907

Дата смерти

17.04.1908

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1907

Отец: Турков Филипп Прохоров

Мать: Туркова Екатерина Иванова

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.04.1908
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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