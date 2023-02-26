Туркова Екатерина Иванова
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.02.1898
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1899
Отец ребёнка: Турков Филипп Прохоров
Рождение ребёнка
21.12.1902
Дочь: Евгения Филиппова
Отец ребёнка: Турков Филипп Прохоров
Рождение ребёнка
01.06.1904
Отец ребёнка: Турков Филипп Прохоров
Рождение ребёнка
19.05.1907
Дочь: Елена Филиппова
Отец ребёнка: Турков Филипп Прохоров
д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1909
Дочь: Марфа Филиппова
Отец ребёнка: Турков Филипп Прохоров
Рождение ребёнка
29.03.1911
Сын: Турков Иван Филиппов
Отец ребёнка: Турков Филипп Прохоров
Рождение ребёнка
05.06.1913
Отец ребёнка: Турков Филипп Прохоров
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1916
Дочь: Мария Филиппова
Отец ребёнка: Турков Филипп Прохоров
Смерть
Неизвестно