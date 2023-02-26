Туркова Екатерина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТуркова Екатерина Иванова

Туркова Екатерина Иванова

avatar

Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: ?

Мать: ?

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1898

Муж: Турков Филипп Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.01.1899

Сын: Турков Петр Филиппович

Отец ребёнка: Турков Филипп Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1902

Дочь: Евгения Филиппова

Отец ребёнка: Турков Филипп Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1904

Сын: Турков Павел Филиппов

Отец ребёнка: Турков Филипп Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1907

Дочь: Елена Филиппова

Отец ребёнка: Турков Филипп Прохоров

д.Мордашки 1-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1909

Дочь: Марфа Филиппова

Отец ребёнка: Турков Филипп Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.03.1911

Сын: Турков Иван Филиппов

Отец ребёнка: Турков Филипп Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1913

Сын: Турков Фёдор Филиппов

Отец ребёнка: Турков Филипп Прохоров

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.01.1916

Дочь: Мария Филиппова

Отец ребёнка: Турков Филипп Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close