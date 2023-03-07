Турков Алексей Прохоров
Место рождения
Дата рождения11.03.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1874
Отец: Турков Прохор Трофимов
Мать: Туркова Анна Корнилиева
Бракосочетание
30.01.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1895
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Туркова Домника Тимофеева
Рождение ребёнка
09.09.1900
Сын: Турков Аким Алексеев
Мать ребёнка: Туркова Домника Тимофеева
Рождение ребёнка
20.05.1903
Дочь: Елена Алексеева
Мать ребёнка: Туркова Домника Тимофеева
Рождение ребёнка
30.04.1907
Мать ребёнка: Туркова Домника Тимофеева
Рождение ребёнка
26.07.1910
Мать ребёнка: Туркова Домника Тимофеева
Рождение ребёнка
04.03.1913
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Туркова Домника Тимофеева
Смерть
Неизвестно