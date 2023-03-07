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Турков Алексей Прохоров

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.03.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1874

Отец: Турков Прохор Трофимов

Мать: Туркова Анна Корнилиева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1894

Жена: Туркова Домника Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1895

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Туркова Домника Тимофеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1900

Сын: Турков Аким Алексеев

Мать ребёнка: Туркова Домника Тимофеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1903

Дочь: Елена Алексеева

Мать ребёнка: Туркова Домника Тимофеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1907

Сын: Турков Давыд Алексеевич

Мать ребёнка: Туркова Домника Тимофеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1910

Сын: Турков Прохор Алексеев

Мать ребёнка: Туркова Домника Тимофеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1913

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Туркова Домника Тимофеева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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