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Туркова Домника Тимофеева

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Место рождения

Бакшеево, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бакшеево, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
30.01.1894

Муж: Турков Алексей Прохоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1895

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Турков Алексей Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1900

Сын: Турков Аким Алексеев

Отец ребёнка: Турков Алексей Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.05.1903

Дочь: Елена Алексеева

Отец ребёнка: Турков Алексей Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.04.1907

Сын: Турков Давыд Алексеевич

Отец ребёнка: Турков Алексей Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.07.1910

Сын: Турков Прохор Алексеев

Отец ребёнка: Турков Алексей Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.03.1913

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Турков Алексей Прохоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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