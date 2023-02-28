Туркова Домника Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.08.1895
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Турков Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
09.09.1900
Сын: Турков Аким Алексеев
Отец ребёнка: Турков Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
20.05.1903
Дочь: Елена Алексеева
Отец ребёнка: Турков Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
30.04.1907
Отец ребёнка: Турков Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
26.07.1910
Отец ребёнка: Турков Алексей Прохоров
Рождение ребёнка
04.03.1913
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Турков Алексей Прохоров
Смерть
Неизвестно