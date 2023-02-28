Губкин Семён Иванович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Губкин Иван Ефимов
Мать: Губкина Анна Кононова
Бракосочетание
20.04.1911
Жена: Губкина Феодосия Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1912
Сын: Губкин Павел Семёнов
Мать ребёнка: Губкина Феодосия Иванова
Военная служба
1915
рядовой 92-й пехотный Печорский полк
Смерть
Неизвестно