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Губкин Семён Иванович

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Губкин Иван Ефимов

Мать: Губкина Анна Кононова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.04.1911

Жена: Губкина Феодосия Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1912

Сын: Губкин Павел Семёнов

Мать ребёнка: Губкина Феодосия Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1915
рядовой 92-й пехотный Печорский полк
Смерть
Неизвестно
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