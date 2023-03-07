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Губкина Феодосия Иванова

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.04.1911

Муж: Губкин Семён Иванович

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1912

Сын: Губкин Павел Семёнов

Отец ребёнка: Губкин Семён Иванович

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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