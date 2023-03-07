Губкина Феодосия Иванова
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.04.1911
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1912
Сын: Губкин Павел Семёнов
Отец ребёнка: Губкин Семён Иванович
Смерть
Неизвестно