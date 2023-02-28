(Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова)

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

19.08.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: Самсон (Семён) Григорьев

Мать: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.05.1883

Муж: Емельян (Фаламеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1886

Сын: Григорий Емельянов

Отец ребёнка: Емельян (Фаламеев)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1891

Дочь: Домника Емельянова

Отец ребёнка: Емельян (Фаламеев)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1893

Дочь: Надежда Емельянова

Отец ребёнка: Емельян (Фаламеев)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1895

Сын: Никита Емельянов

Отец ребёнка: Емельян (Фаламеев)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1898

Сын: Никанор Емельянов

Отец ребёнка: Емельян (Фаламеев)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ульяния Емельянова

Отец ребёнка: Емельян (Фаламеев)

Смерть
19.08.1902
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище
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