(Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти19.08.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: Самсон (Семён) Григорьев
Мать: Параскева Петрова
Бракосочетание
29.05.1883
Муж: Емельян (Фаламеев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1886
Сын: Григорий Емельянов
Отец ребёнка: Емельян (Фаламеев)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.01.1891
Дочь: Домника Емельянова
Отец ребёнка: Емельян (Фаламеев)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1893
Дочь: Надежда Емельянова
Отец ребёнка: Емельян (Фаламеев)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.09.1895
Сын: Никита Емельянов
Отец ребёнка: Емельян (Фаламеев)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.07.1898
Сын: Никанор Емельянов
Отец ребёнка: Емельян (Фаламеев)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ульяния Емельянова
Отец ребёнка: Емельян (Фаламеев)
Смерть
19.08.1902
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище