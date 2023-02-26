Емельян (Фаламеев)
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
29.05.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1886
Сын: Григорий Емельянов
Мать ребёнка: (Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова)
Рождение ребёнка
06.01.1891
Дочь: Домника Емельянова
Мать ребёнка: (Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова)
Рождение ребёнка
18.09.1893
Дочь: Надежда Емельянова
Мать ребёнка: (Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова)
Рождение ребёнка
13.09.1895
Сын: Никита Емельянов
Мать ребёнка: (Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова)
Рождение ребёнка
28.07.1898
Сын: Никанор Емельянов
Мать ребёнка: (Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова)
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ульяния Емельянова
Мать ребёнка: (Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова)
Смерть
Неизвестно