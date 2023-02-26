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Емельян (Фаламеев)

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
29.05.1883

Жена: (Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.11.1886

Сын: Григорий Емельянов

Мать ребёнка: (Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова)

Рождение ребёнка
06.01.1891

Дочь: Домника Емельянова

Мать ребёнка: (Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова)

Рождение ребёнка
18.09.1893

Дочь: Надежда Емельянова

Мать ребёнка: (Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова)

Рождение ребёнка
13.09.1895

Сын: Никита Емельянов

Мать ребёнка: (Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова)

Рождение ребёнка
28.07.1898

Сын: Никанор Емельянов

Мать ребёнка: (Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова)

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ульяния Емельянова

Мать ребёнка: (Самсонова) Устиния (Епистимия) (Семёнова)

Смерть
Неизвестно

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