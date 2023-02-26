Григорий Емельянов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.11.1886
Отец: Емельян (Фаламеев)
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1904
Жена: Акилина Тихонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1906
Дочь: Марфа Григорьева
Мать ребёнка: Акилина Тихонова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1907
Дочь: Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: Акилина Тихонова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1910
Сын: Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Акилина Тихонова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1913
Сын: Яков Григорьев
Мать ребёнка: Акилина Тихонова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1914
Дочь: Дария Григорьева
Мать ребёнка: Акилина Тихонова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1915
Сын: Иоанн Григорьев
Мать ребёнка: Акилина Тихонова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно