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Григорий Емельянов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1886

Отец: Емельян (Фаламеев)

Мать: Устиния (Епистимия) (Семёнова)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
17.05.1904

Жена: Акилина Тихонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1906

Дочь: Марфа Григорьева

Мать ребёнка: Акилина Тихонова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1907

Дочь: Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: Акилина Тихонова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.11.1910

Сын: Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Акилина Тихонова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1913

Сын: Яков Григорьев

Мать ребёнка: Акилина Тихонова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1914

Дочь: Дария Григорьева

Мать ребёнка: Акилина Тихонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1915

Сын: Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: Акилина Тихонова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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