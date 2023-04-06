Феодосия Самсонова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Самсон (Семён) Григорьев
Мать: Параскева Петрова
Бракосочетание
07.02.1886
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1887
Отец ребёнка: Лепёшкин Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
17.12.1888
Дочь: Анастасия Прокопиева
Отец ребёнка: Лепёшкин Прокопий Иванов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1891
Сын: Лепёшкин Сергей Прокопиев
Отец ребёнка: Лепёшкин Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
05.06.1893
Дочь: Мария Прокопиева
Отец ребёнка: Лепёшкин Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
13.08.1895
Дочь: Ульяния (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.10.1897
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
11.09.1900
Муж: Иван Харитонов
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1904
Сын: Константин Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Харитонов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1905
Дочь: Анна Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Харитонов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1908
Сын: Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Харитонов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1911
Сын: Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Харитонов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1912
Сын: Андрей Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Харитонов
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно