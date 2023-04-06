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Феодосия Самсонова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Самсон (Семён) Григорьев

Мать: Параскева Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.02.1886

Муж: Лепёшкин Прокопий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.02.1887

Сын: Лепёшкин Фёдор Прокопиев

Отец ребёнка: Лепёшкин Прокопий Иванов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.12.1888

Дочь: Анастасия Прокопиева

Отец ребёнка: Лепёшкин Прокопий Иванов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1891

Сын: Лепёшкин Сергей Прокопиев

Отец ребёнка: Лепёшкин Прокопий Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1893

Дочь: Мария Прокопиева

Отец ребёнка: Лепёшкин Прокопий Иванов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.08.1895

Дочь: Ульяния (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.10.1897

Сын: Ефимий (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.09.1900

Муж: Иван Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.05.1904

Сын: Константин Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Харитонов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.09.1905

Дочь: Анна Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Харитонов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.06.1908

Сын: Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Харитонов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.04.1911

Сын: Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Харитонов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1912

Сын: Андрей Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Харитонов

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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