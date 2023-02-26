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Константин Иоаннов

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.05.1904

Дата смерти

10.06.1904

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1904

Отец: Иван Харитонов

Мать: Феодосия Самсонова

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.06.1904
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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