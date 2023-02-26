Константин Иоаннов
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.05.1904
Дата смерти10.06.1904
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1904
Отец: Иван Харитонов
Мать: Феодосия Самсонова
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.06.1904
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.