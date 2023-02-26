Самсонова Евдркия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова Евдркия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1888

Сын: Самсонов Григорий Захаров

Отец ребёнка: Самсонов Захар Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Вера Захарова

Отец ребёнка: Самсонов Захар Самсонов

Рождение ребёнка
18.03.1891

Сын: Самсонов Сергей Захаров

Отец ребёнка: Самсонов Захар Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1893

Дочь: Ксения Захарова

Отец ребёнка: Самсонов Захар Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1894

Сын: Самсонов Николай Захаров

Отец ребёнка: Самсонов Захар Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.02.1896

Сын: Самсонов Фёдор Захаров

Отец ребёнка: Самсонов Захар Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.07.1897

Дочь: Марфа Захарова

Отец ребёнка: Самсонов Захар Самсонов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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