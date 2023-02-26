Самсонова Евдркия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1888
Сын: Самсонов Григорий Захаров
Отец ребёнка: Самсонов Захар Самсонов
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Вера Захарова
Отец ребёнка: Самсонов Захар Самсонов
Рождение ребёнка
18.03.1891
Отец ребёнка: Самсонов Захар Самсонов
Рождение ребёнка
21.01.1893
Дочь: Ксения Захарова
Отец ребёнка: Самсонов Захар Самсонов
Рождение ребёнка
06.05.1894
Отец ребёнка: Самсонов Захар Самсонов
Рождение ребёнка
17.02.1896
Отец ребёнка: Самсонов Захар Самсонов
Рождение ребёнка
03.07.1897
Дочь: Марфа Захарова
Отец ребёнка: Самсонов Захар Самсонов
Смерть
Неизвестно