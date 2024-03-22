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Параскева Корнилиева

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.10.1848

Дата смерти

24.05.1894

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1848

Отец: Корнилий (Николаев)

Мать: Ефросиния Петрова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Коренная Пелагея (Авраамова)

Отец ребёнка: Авраамий Исидоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.02.1872

Сын: Анисим (Авраамов)

Отец ребёнка: Авраамий Исидоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.01.1875

Сын: Павел Авраамов

Отец ребёнка: Авраамий Исидоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1876

Сын: Алексей (Абрамов)

Отец ребёнка: Авраамий Исидоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1880

Дочь: Анна ст.

Отец ребёнка: Авраамий Исидоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1882

Дочь: Анна Авраамова

Отец ребёнка: Авраамий Исидоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.03.1883

Сын: Яков Авраамов

Отец ребёнка: Авраамий Исидоров

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.05.1885

Сын: Исидор Васильев

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1886

Дочь: Агрипина Васильева

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1888

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1888

Дочь: Агрипина (Авраамова)

Отец ребёнка: Авраамий Исидоров

Рождение ребёнка
28.09.1891

Сын: Роман Васильев

Отец ребёнка: Василий Сергеев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Сергеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авраамий Исидоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авраамий Исидоров

Смерть
24.05.1894
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