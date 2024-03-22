Параскева Корнилиева
Место рождения
Дата рождения20.10.1848
Дата смерти24.05.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Корнилий (Николаев)
Мать: Ефросиния Петрова
Дочь: Коренная Пелагея (Авраамова)
Отец ребёнка: Авраамий Исидоров
Сын: Анисим (Авраамов)
Отец ребёнка: Авраамий Исидоров
Сын: Павел Авраамов
Отец ребёнка: Авраамий Исидоров
Сын: Алексей (Абрамов)
Отец ребёнка: Авраамий Исидоров
Дочь: Анна ст.
Отец ребёнка: Авраамий Исидоров
Дочь: Анна Авраамова
Отец ребёнка: Авраамий Исидоров
Сын: Яков Авраамов
Отец ребёнка: Авраамий Исидоров
Сын: Исидор Васильев
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Дочь: Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Дочь: Агрипина (Авраамова)
Отец ребёнка: Авраамий Исидоров
Сын: Роман Васильев
Отец ребёнка: Василий Сергеев
Муж: Василий Сергеев
Муж: Авраамий Исидоров
Муж: Авраамий Исидоров