Коренная Пелагея (Авраамова)
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Авраамий Исидоров
Мать: Параскева Корнилиева
Бракосочетание
10.11.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1886
Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1888
Сын: Коренной Яков Иванов
Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1890
Дочь: Екатерина Иоаннова
Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1892
Дочь: Ксения Иоаннова
Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1893
Сын: Коренной Илья Иванов
Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1895
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1898
Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1900
Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1902
Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1904
Сын: Коренной Александр Иванов
Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1906
Дочь: Ефросиния Иванова
Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1910
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов
д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1912
Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов
д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно