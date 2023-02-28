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Коренная Пелагея (Авраамова)

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Авраамий Исидоров

Мать: Параскева Корнилиева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.11.1885

Муж: Коренной Иван Филиппов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1886

Сын: Коренной Иосиф Иоаннов

Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1888

Сын: Коренной Яков Иванов

Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1890

Дочь: Екатерина Иоаннова

Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.01.1892

Дочь: Ксения Иоаннова

Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1893

Сын: Коренной Илья Иванов

Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1895

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1898

Сын: Коренной Семён Иванов

Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.01.1900

Сын: Коренной Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1902

Сын: Коренной Григорий Иванов

Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1904

Сын: Коренной Александр Иванов

Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.09.1906

Дочь: Ефросиния Иванова

Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1910

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов

д.Лесновка-Славянка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.07.1912

Сын: Коренной Антоний Иванов

Отец ребёнка: Коренной Иван Филиппов

д.Лесновка Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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